La volontà di Berardi è una sola: andare alla Juventus. Il Sassuolo dovrà farsene una ragione

Con la retrocessione in Serie B l’estate che arriva dovrebbe essere quella dell’addio di Domenico Berardi al Sassuolo: nonostante il brutto infortunio al tendine d’Achille l’esterno piace ancora a molti. Nel corso degli anni ha scelto di restare in neroverde, vedendo ciclicamente naufragare diverse trattative con le grandi che hanno provato ad acquistarlo: Inter, Napoli, Roma, Atalanta, Lazio, Fiorentina oltre alla Juve, che ha bussato di nuovo alla sua porta la scorsa estate. Quando Carnevali chiedeva oltre trenta milioni per il cartellino del suo talento e il d.t. Giuntoli, che non poteva spendere quella cifra, proponeva una formula... creativa contando sull'ok al trasferimento del calciatore.

Dopo un anno, ed un brutto infortunio, il gradimento della Juventus resta.

Il gradimento di Berardi alla Signora a un anno di distanza è rimasto. Anzi, si è rafforzato perché da Torino lo hanno cercato nonostante sia infortunato e destinato a tornare, dopo l'operazione di inizio marzo, ad autunno inoltrato. Il Sassuolo sa bene che in Serie B non può tenere Berardi, infortunato almeno per qualche altro mese e con uno stipendio netto da 3 milioni di euro. Al tempo stesso, però, non vuole svenderlo perché è una bandiera.

La volontà del giocatore è vale più di qualsiasi offerta economica

La formula del trasferimento e la valutazione sono i nodi più complicati da sciogliere: possibile che la base d'intesa sia il prestito (oneroso) con diritto di riscatto o obbligo di riscatto condizionato a un determinato numero di presenze del calciatore. Ci sarà da trattare, ma la volontà di Berardi è chiara.