La prossima settimana l’incontro tra Ghisolfi e Ramadani traccerà in maniera più chiara la possibilità di arrivare o meno a Federico Chiesa, il grande sogno di De Rossi per la fascia sinistra. La richiesta della Juventus per Federico Chiesa è troppo alta per la Roma. Il club giallorosso non sembra disposto ad acquistare l’ala bianconera intorno ai 40 milioni nonostante fra un anno il contratto dell’ex Fiorentina scada.

Chiesa è il primo obiettivo, ma c'è anche la seconda scelta

Il direttore sportivo naturalmente pur restando vigile e aspettando la prossima settimana, scandaglia i profili di mercato alla ricerca di un esterno che faccia al caso della Roma. Uno di questi, analizzato nelle sale di Trigoria, è quello di Jan Niklas Beste, esterno offensivo dell’Heidenheim ed accostato la scorsa estate alla Fiorentina: il tedesco era tra i nomi in cima alla lista dei viola per migliorare il parco esterni da affidare a Vincenzo Italiano.

L'esterno ha contribuito a portare l'Heidenheim in Conference League

Venticinque anni, in questa stagione il tedesco alto 1,75 metri ha segnato 8 reti e servito 13 assist. Beste ha uno stipendio più che abbordabile e una valutazione di circa dieci milioni di euro in virtù del contratto in scadenza nel giugno 2025.