L'Under 21 di Nunziata scende in campo contro Panama: sono due i viola nell'undici titolare

Alle ore 18.15 l’Italia Under 21 scenderà in campo nella seconda partita del Maurice Revello Tournament contro l'Under 23 di Panama. La Nazionale di Carmine Nunziata è obbligata a vincere per cercare di rientrare in corsa almeno per il secondo posto del torneo. Nell’undici titolare spiccano le presenze di due giocatori di proprietà della Fiorentina: Dalle Mura, quest’anno alla Ternana, in difesa e Bianco in mediana.

Queste le formazioni ufficiale delle due squadre:

Italia Under 21 (4-3-1-2): Sassi; Dalle Mura, Bonfanti, Veroli, Turicchia; Ndour, Bianco, Pisilli; Fini; Sebastiano Esposito, Raimondo. Allenatore: Nunziata.

Panama Under 23 (4-3-3): Perez; Guevara, Perdomo, Sanchez, Matos; Moran, Fields, Lenis; Philips, Alvarado, Pinzon. Allenatore: Dely.