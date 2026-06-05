Il CT della Bosnia 'consiglia' ad Alajbegovic, obiettivo viola: "Serve una squadra dove giocare con regolarità"
Con la Fiorentina sulle tracce di Kerim Alajbegovic, funambolico esterno bosniaco che ha eliminato l'Italia nelle qualificazioni al Mondiale, il CT della Bosnia Sergej Barbarez ha parlato a Tuttomercatoweb, rivolgendosi direttamente alle squadre interessate al ragazzo.
Su Alajbegovic
“Alajbegovic ha fatto passi da gigante in quella che è sostanzialmente la sua prima stagione 'tra i grandi'. Ha dimostrato di avere qualità e potenziale, ma quando si tratta di scegliere la prossima squadra, credo che la cosa più importante sia che continui a giocare con regolarità. Questo è il modo migliore per i giovani giocatori di crescere e continuare a migliorare: tuttavia, credo siano pronti per un livello di calcio anche più alto. Il potenziale c'è.”.
Su Dzeko
“Avere Dzeko in squadra è un enorme vantaggio per qualsiasi allenatore. La sua qualità come giocatore è evidente, la sua esperienza e la sua leadership sono preziose per i giovani. La sua presenza aiuta tutta la squadra a crescere: i giocatori lo rispettano e imparano da lui ogni giorno”.