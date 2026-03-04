Strefezza: "La Fiorentina sta attraversando un momento complicato, stiamo preparando molto bene la partita di domenica"
In vista della partita di domenica al Franchi contro la Fiorentina, ha parlato durante un evento organizzato da due Parma Club il fantasista gialloblù Gabriel Strefezza: “Ci aspettiamo una partita difficile - riporta TMW - contro una squadra forte, che però sta attraversando un momento complicato”.
Ci stiamo preparando bene - continua Strefezza - nel nostro percorso vogliamo pensare partita dopo partita e scendere in campo sempre per vincere. Vedremo poi cosa succederà a fine stagione".
