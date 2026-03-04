​​

Strefezza: "La Fiorentina sta attraversando un momento complicato, stiamo preparando molto bene la partita di domenica"

Redazione /

In vista della partita di domenica al Franchi contro la Fiorentina, ha parlato durante un evento organizzato da due Parma Club il fantasista gialloblù Gabriel Strefezza: “Ci aspettiamo una partita difficile - riporta TMW - contro una squadra forte, che però sta attraversando un momento complicato”.

Ci stiamo preparando bene - continua Strefezza - nel nostro percorso vogliamo pensare partita dopo partita e scendere in campo sempre per vincere. Vedremo poi cosa succederà a fine stagione".

