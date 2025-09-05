Il procuratore e tifoso della Fiorentina Furio Valcareggi ha parlato così a Lady Radio: “Ho dato 7 al mercato perché a inizio stagione bisogna essere incoraggianti. Se poi a maggio i nuovi acquisti non hanno rispettato le attese allora cambieremo idea, ma non si boccia nessuno prima che faccia l'esame. Mi è piaciuto tutto, anche l'acquisto di Piccoli purché costato molto. E' un attaccante di assoluto valore, che ha già fatto tanti gol e che aveva mercato. I soldi che è stato pagato li può valere, facesse 15 gol già avrebbe ripagato la spesa”.

“Kean va lasciato libero”

Poi ha aggiunto: “Parlare di difesa a tre e a quattro è un concetto vecchio, quando la squadra non ha la palla tutti difendono e quando ce l'ha tutti attaccano. Non si può parlare di moduli e numeri nel 2025. Kean? Meno cose gli dici meglio è. Va lasciato fare e andare dove vuole lui, altrimenti fa confusione. E' un cavallo di razza che deve essere lasciato libero e Pioli, che è un allenatore intelligente, lo sa benissimo. Questo attaccante ha le potenzialità per segnare un gol a partita”.