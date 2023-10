Diritti TV, Coppa Italia e Supercoppa Italiana saranno ancora su Mediaset

Nei giorni scorsi è stato reso noto che i diritti tv della Serie A per i prossimi cinque anni saranno ancora proprietà di DAZN, con Sky che trasmetterà tre partite a giornata in co-esclusiva.

In queste ore è stata presa una decisione anche per quanto riguarda le altre competizioni nazionali italiane, ossia Coppa Italia e Supercoppa. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, entrambe restano a Mediaset per la cifra di 56 milioni di euro compresivi di quota variabile, più 2 milioni di costi fissi sostenuti dall'emittente (totale 58, dieci in più dei 48 attuali).

Mediaset trasmetterà dunque Coppa Italia e Supercoppa italiana fino al 2027, manca solo l'ufficialità. Una notizia che ovviamente riguarda nell'immediato anche la Fiorentina, che giocherà la final four di Supercoppa a gennaio e che punterà a vincere la Coppa Italia dopo la finale persa l'anno scorso.