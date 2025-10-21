Italiano finisce in ospedale: Il suo ritorno a Firenze è a serio rischio
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Nella giornata di ieri, l'ex allenatore della Fiorentina, ora al Bologna, Vincenzo Italiano è stato ricoverato al Policlinico Sant’Orsola-Malpighi nel reparto di pneumologia a causa di una polmonite a verosimile eziologia batterica (non dovuta a Covid) per la quale è stato necessario intraprendere una terapia antibiotica specifica.
Cinque giorni di ricovero
L’allenatore rossoblu resterà circa cinque giorni in regime di ricovero ospedaliero e quindi il suo ritorno a Firenze e la sua presenza in panchina contro i viola è a serio rischio.
Situazione clinica in miglioramento
Attualmente la situazione clinica è in lento miglioramento, seguiranno aggiornamenti nei prossimi giorni.
