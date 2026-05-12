Lucci: "Pesantissime illazioni di Raiola su me e Pradè prive di fondamento"
Alessandro Lucci con Edin Dzeko
Nel corso della giornata di ieri hanno fatto scalpore le parole pronunciate dal procuratore Enzo Raiola, fatte emergere attraverso il podcast di Fabrizio Corona, denominato ‘Falsissimo’.
Tramite i propri avvocati, il procuratore Alessandro Lucci, chiamato in causa dallo stesso Raiola per i suoi rapporti lavorativi con l'ex direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè. fa sapere che “le pesantissime illazioni che sono state formulate” a suo carico “sono del tutto prive di riscontri e rappresentano vere e proprie diffamazioni”.
Normali rapporti lavorativi dunque e nessuna “operazione strana” così come invece affermato dall'agente e cugino di Mino Raiola, scomparso quattro anni or sono.
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