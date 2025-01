Manna fa visita a Pradè per parlare di scambi ma quello tra Biraghi e Spinazzola resta in alto mare

Non solo un confronto sul campo ma anche sul mercato quello tra Fiorentina e Napoli, un vertice andato in scena già un paio di settimane fa secondo il Corriere dello Sport, quando al Viola Park il ds azzurro Manna ha fatto visita a Pradè. Sul piatto un'ipotesi di scambio prestiti tra Biraghi e Spinazzola che però al momento è in alto mare. E anzi sul terzino viola c'è anche il Bologna di Italiano che lo cerca con la stessa formula (difficile però, vista la scadenza di contratto tra sei mesi).