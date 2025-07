L'uomo più vicino a vestire la maglia della Fiorentina

Il mercato della Fiorentina, almeno quello in entrata, sta vivendo un momento di riflessione dopo esser partito con tre affari già portati a termine.

Esposito

Servono un play davanti alla difesa e una seconda punta come priorità in questo senso. E in questo particolare frangente l'uomo più vicino alla Fiorentina è Sebastiano Esposito, attaccante ex Empoli in uscita dall'Inter. Lo scrive stamani La Nazione.

Costo e caratteristiche

I dirigenti viola spingono per chiudere in fretta. Un'operazione questa da 6-7 milioni di euro più bonus. Esposito può fare la seconda punta e all'occorrenza anche la prima. Ed è molto più di un'idea.