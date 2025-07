Centravanti: C'è bisogno di un piano B. E la Fiorentina ce l'ha...

Se Moise Kean restasse alla Fiorentina farebbe felici tutti, tifosi, compagni di squadra, il tecnico Stefano Pioli, ma anche e soprattutto i dirigenti gigliati che non sarebbero così costretti ad andare sul mercato per prendere un suo sostituto.

Piano B

Però ci deve essere giocoforza anche un piano B già predisposto per poter tappare, in caso di necessità, la falla. E la Fiorentina sembra già avercelo in mano.

Solo Piccoli

Per il Corriere dello Sport-Stadio il piano B in questione porta il nome di Roberto Piccoli del Cagliari, per il quale i sardi chiedono 25 milioni di euro. L'attaccante ha realizzato 10 gol nel corso dell'ultimo campionato contribuendo così alla salvezza dei rossoblu.