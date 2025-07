I quindici giorni destinati a cambiare la stagione della Fiorentina e una condicio sine qua non

Pronti, attenti, via: da oggi è possibile per chiunque lo voglia, prendere Moise Kean, pagando i 52 milioni di euro della clausola rescissoria concordata illo tempore con la Fiorentina e messa nero su bianco sul suo contratto. Niente sconti, niente sovrapprezzi, niente bonus, niente dilazioni di pagamento, unica soluzione e via.

Condicio sine qua non

La condicio sine qua non, per vedere il centravanti prendere altri lidi è che sia d'accordo a completare il trasferimento. Avere i soldi senza avere il consenso del calciatore, è perfettamente inutile.

Quindici giorni di passione

Saranno quindici giorni di passione, passati a scrutare le mosse nemiche direttamente in trincea, sperando che nessuna big inglese o europea abbia voglia o necessità di prendersi Kean. In un modo o nell'altro queste giornate sono destinate a cambiare la stagione della Fiorentina. Sapere se ci sarà o meno l'ex Juventus in squadra è una questione dirimente per Pradè, Pioli e compagnia bella.

Per ora solo Arabia

Per il momento c'è la prospettiva Al-Qadsiah in Arabia che preoccupa ma solo fino ad un certo punto, perché parliamo di una proposta che può essere ricchissima solo in termini economici, ma che Kean può anche permettersi di non prendere in considerazione per altri aspetti.