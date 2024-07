Il giornalista di Radio Rai Giovanni Scaramuzzino ha parlato a Lady Radio toccando a 360 gradi le tematiche di casa Fiorentina, dal calendario al mercato estivo che ha appena aperto i battenti.

‘Il calendario? Piuttosto benevolo l’avvio per la Fiorentina'

“Speriamo che la Fiorentina possa imitare il Parma di 20-25 anni fa, che era entrato quasi tra le 7 sorelle e che vinse anche un trofeo. Una spada di Damocle per le squadra è scegliere di disputare tornei estivi remunerativi, che influenzano la preparazione. La Fiorentina dopo il Parma ha il Venezia, una neopromossa, quindi il Monza. Sono tre gare che si possono preparare non con tranquillità, sostantivo che non esiste, ma il sorteggio poteva essere meno benevolo”.

‘Era il momento migliore per investire su Kean, un affare per la Fiorentina’

“La Fiorentina può migliorare il piazzamento in campionato e per come sta nascendo può puntare all’Europa League. Con Palladino mi aspetto una Fiorentina molto duttile, che verticalizzi e vada sugli esterni. Colpani può essere un’arma in più per la Fiorentina. Kean da solo non basterà in attacco, però è un bel colpo e per quanto è stato pagato al momento lo ritengo un affare. Vedremo poi quanto sarà stato vantaggioso, sarà il campo a dircelo. Non mi piacciono gli eccessi fuori dal campo del calciatore, ma come giocatore a 24 anni ha la giusta opportunità di riscoprire quelli che erano i suoi obiettivi solo poco tempo fa. Non parliamo di un 35enne, la Fiorentina ha fatto i suoi conti, può essere in grado di essere eccome presente nel tabellino dei marcatori. Era il momento migliore per prenderlo, investendo su un profilo che può risultare molto fruttuoso”.