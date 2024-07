Su Radio Bruno l'ex attaccante e ora agente Oscar Damiani, noto per le sue simpatie viola, ha parlato del mercato della Fiorentina e delle scelte Palladino e Kean.

‘Giusta la scelta di Pradè: la Fiorentina può essere il contesto giusto per Kean’

"Kean grande potenziale, non ha dimostrato il valore. Gli manca continuità. Ha tutto per essere di livello internazionale. La Fiorentina può essere il contesto giusto per rilanciarlo. Finora è stato una piccola delusione ma condivido la scelta fatta da Pradè, per me è un’ottima decisione".

‘Una decisione oculata: Palladino saprà dare identità'

“Palladino? A Firenze c’è pressione ma è un tecnico in gamba, è intelligente e dà identità alla squadra. Son convinto che sia stata una scelta oculata, penso che saprà dare la propria identità anche alla Fiorentina. Zaniolo all'Atalanta? Parliamo di un club importante, con un grande allenatore, e che fa la Champions. Ero tifoso della Fiorentina e avrei sempre voluto vestire il viola ma non mi hanno mai voluto”.