L'ex centrocampista della Fiorentina Eraldo Pecci è intervenuto a Lady Radio commentando le prime mosse gigliate sul mercato, concentrandosi sia sull'entrata che l'uscita della sessione iniziata ufficialmente da pochi giorni.

‘La piazza viola si aspetta molto dal mercato ma sarà difficile’

"La Fiorentina ha perso molti giocatori senza incassare una lira, a parametro zero. Arthur poteva essere da riprendere ma l’ingaggio è pesante. La piazza si aspetta sempre molto dal mercato e sarà difficile. La base della squadra dell’anno precedente è importante oggi che i grandi calciatori non vengono in Italia, e non so al momento che ossatura abbia la Fiorentina".

‘Ho dubbi su Kean, non si è mai affermato’

“Non sono così ottimista su Kean, non ha trovato l’equilibrio, e i giocatori che promettono e promettono e non fanno mai gol o prestazioni positive, fatico a crederci nel tempo. Ha avuto le sue occasioni in passato per affermarsi, spero possa esplodere a Firenze, ma ho dei dubbi. Amrabat non è un regista, è un calciatore dinamico e di rendimento. Se fossi un allenatore vorrei parlare prima con qualsiasi calciatore, non serve avere il massimo delle doti, se si ha la testa giusta sulla quale poter lavorare”.