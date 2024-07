La firma del Corriere dello Sport-Stadio Alberto Polverosi ha parlato a Lady Radio toccando nel vivo l'attualità di casa Fiorentina, dal campo al mercato, ma non solo.

“I playoff di conference non sono stati agevoli per la Fiorentina negli ultimi due anni, le squadre affrontante sono state tra le più forti del cammino. Twente e Rapid non erano Cuckaricki o Hearts, o i lettoni del Rigas. Certo, non erano il West Ham o il Bruges, ma per la Fiorentina non è stato semplicissimo accedere ai gironi di Conference League. Col Twente ricordo la gran parata di Terracciano, con la Fiorentina in 10 per l’espulsione di Igor”.

“Penso non ci sia un allenatore che con 3 fronti aperti ne sceglie uno solo. Se la Fiorentina fosse ancora in corsa a marzo, Palladino prenderà la stessa strada di Italiano, che non ha portato alla vittoria ma a dei risultati. Bisogna vedere che organico verrà attrezzato. Il centrocampo è partito tutto; se al nuovo allenatore verrà consegnato un organico come quello di Italiano, è chiaro che cercherà di ripetere la stessa strada. Non mi sembra di capire che verrà costruita una squadra tanto più forte dell’anno scorso. Italiano ha portato la Fiorentina a fare 60 partite l’anno, sono tante”.

‘Non mi convincono le mosse viola, Kean e Lucca scommesse’

“Le mosse della Fiorentina per ora non è che siano convincenti. La dirigenza ha parlato di ambizione e miglioramento e la prima mossa importante, di rilievo, è stata Kean, una scommessa, che non è sinonimo di ambizione. Lo stesso se prendono Lucca, siamo sempre nel campo delle scommesse. Essere ambiziosi significa prendere giocatori che hanno già dimostrato qualcosa, questi non hanno dimostrato quasi niente. Kean è la scommessa delle scommesse, un centravanti che viene da un anno senza 1 gol. Va bene come riserva di un centravanti solido, che dà sicurezze. Le partite sono tante e avrebbe comunque spazio. Kean può crescere tanto, questo sì, ma l'ambizione, ripeto, è un'altra cosa”.

'Ambizione? Depay rientrerebbe in questo campo'

“Depay rientrerebbe nel campo delle ambizioni, per dire. Vediamo se dalle scommesse si passa alle ambizioni, per ora non si sono viste, e mancano 4 giorni all’inizio del raduno. Non è la cosa migliore iniziare per un nuovo allenatore che deve iniziare da 0, partire in ritiro con metà organico. Il mercato è lungo, vediamo cosa accadrà da oggi a fine agosto".