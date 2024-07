Kean in vacanza: Le visite mediche a Firenze solo nel fine settimana

Ma quando arriva Kean?

Moise Kean è ancora in vacanza negli Stati Uniti dove però non sta solo facendo il semplice villeggiante, ma sta cercando anche di tenersi in allenamento per presentarsi al meglio a Firenze.

Visite nei prossimi giorni per l'attaccante

A proposito di Fiorentina, l'attaccante dovrà effettuare le visite mediche di idoneità tra la fine di questa settimana e l’inizio della prossima, in modo da poter iniziare a lavorare coi nuovi compagni fin dall'inizio del ritiro, che la squadra svolgerà (anche quest'anno) al Viola Park.