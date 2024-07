Kean e Lucca non fanno saltare di gioia i tifosi? Palladino ha già in mente la soluzione: una Fiorentina... laterale

Uno è già stato acquistato, l'altro è il principale obiettivo (nonostante le smentite di Pozzo). Kean + Lucca, la massima Ambizione della Fiorentina per questa estate? Diciamo che più di un tifoso potrebbe storcere il naso, ma non fermiamoci alle apparenze.

Il modulo e le idee di Palladino

E' vero gli zero gol dell'ex juventino sono preoccupanti, così come la stagione complicata per l'altro bianconero, salvatosi soltanto all'ultima giornata. Nelle idee, però, di Palladino i due potrebbero coesistere, specie in quel 3-4-2-1 che vedrebbe l'ex Pisa punta più avanzata e Kean direttamente alle sue spalle, magari al fianco di Beltran (con Gonzalez, invece, spostato sulla fascia).

Le corsie laterali saranno decisive?

Nell'ultima Serie A, Lucca è andato a segno otto volte, giocando quasi tutte le 38 giornate; una rete anche in Coppa Italia, per una doppia cifra appena sfiorata. Lucca, come caratteristiche fisiche, ricorda quel Djuric che ha fatto le fortune del Monza negli ultimi sei mesi, centravanti “spilungoni” che catalizzano tutti i palloni di testa. 201 centimetri sono una garanzia, specie per una formazione che dovrebbe puntare sulle fasce old style, ovvero esterni a tutto campo che hanno nel cross nel mezzo il loro compito finale. Soprattutto se in quei due ruoli dovremmo vedere Parisi/Biraghi e Dodo, precisi assist-man (quando ne hanno avuto occasione).