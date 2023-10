A Napoli viola senza i propri tifosi per una sfida ad alta quota, ma Italiano e la Fiorentina non soffrono di vertigini.

Contro il Napoli è una sfida dal sapore Champions League ma Vincenzo Italiano e la sua Fiorentina non soffrono di vertigini. TuttoSport presenta così la partita di questa sera tra Fiorentina e Napoli, con i viola che hanno voglia di alzare l'asticella e continuare una striscia positiva che dura da sei partite tra campionato e Conference League. L’intenzione è quella di arrivare a quota 17 punti prima della sosta, un qualcosa avvenuto nella storia viola, nell’era dei 3 punti, soltanto due volte.

Viene poi evidenziato un dettaglio: Il Napoli è fra le squadre da lui più trafitte in carriera con cinque gol da Bonaventura, fresco di convocazione in Nazionale, ma che non ha ancora mai segnato ai partenopei quando gioca a Firenze. Insieme a Gonzalez è uno dei due fari di una squadra viola che stasera sarà senza i propri tifosi che, a causa della protesta per il caro-biglietti e le politiche sull'ingresso degli striscioni allo stadio, non prenderanno parte alla trasferta.