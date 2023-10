L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, in vista della gara di stasera al ‘Maradona’ tra azzurri e viola, di stasera precisa come il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, avesse scelto Vincenzo Italiano come nuovo allenatore. Le cose poi sono andate diversamente. Il patron del club partenopeo ha virato su Rudi Garcia affidandogli la panchina dei campioni d'Italia.

Ma perché Aurelio De Laurentiis non ha sferrato l'affondo decisivo per l'attuale mister dei viola? "Il presidente del Napoli - si legge - non ha forzato per non fare un torto a Rocco Commisso in virtù degli ottimi rapporti con la società toscana". Un gesto risultato poi molto gradito dal presidente italo-americano della società viola".

Si legge anche che ieri sera i giocatori della squadra azzurra dopo l’allenamento hanno cenato insieme per iniziare a vivere nella propria testa la sfida contro la Fiorentina, un avversario ostico, aggressivo che unisce il pressing asfissiante al possesso palla e alla capacità di giocare tra le linee. Una squadra che somiglia al Napoli per identità, che più volte ha messo in difficoltà gli azzurri ma Osimhen e compagni non vogliono sbagliare la gara della verità, che sarà verifica che stabilirà se le difficoltà delle scorse settimane sono definitivamente superate.