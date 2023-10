Il doppio ex attaccante brasiliano di Napoli e Fiorentina Edmundo ha espresso, con un po' di nostalgia, a La Gazzetta dello Sport la sua opinione sulla gara in programma stasera tra le due squadre "Provo ancora un affetto sconfinato per queste due squadre. Mi hanno dato l’opportunità di vivere un’avventura indimenticabile in Europa. Ero giovane, con un carattere profondamente diverso da ora, ma ripenso a quegli anni sempre con felicità e gratitudine".

E sul connazionale Arthur afferma: "Lo conosciamo bene, sappiamo che ha qualità importanti e quelle non le ha mai smarrite. Il problema è sempre stato mentale, legato agli infortuni, ma se è sereno può fare una stagione da protagonista in viola".

E su entrambe le squadre afferma: "Mi sento fiducioso, il Napoli può rivincere lo scudetto anche se l’Inter ha tutte le carte in regola per farcela, e la Fiorentina può rientrare tra le prime quattro dopo la finale di Conference League qualche mese fa. Faccio il tifo per loro".