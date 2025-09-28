Nzola: "Peccato per la traversa. Abbiamo giocato bene, la squadra è in crescita ma serve buttare il pallone in porta"
L'attaccante del Pisa e di proprietà della Fiorentina 'Mbala Nzola ha parlato a DAZN dopo il pareggio per 0-0 contro i viola.
Sulla traversa
Nzola ha dichiarato: "Traversa? Stiamo stati sfortunati. Abbiamo giocato bene, la squadra è in crescita. Speriamo di vincere presto. Serve solo che la palla entri dentro la porta.
Sul compagno di squadra Akinsanmiro
E ha aggiunto: "Akinsanmiro? E’ il mio ‘player’, l’ho già detto. E’ troppo forte come giocatore”.
