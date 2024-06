Baggio rassicura: "Solo paura e qualche livido. Grazie a tutti per l'affetto"

Una notte da incubo per Roberto Baggio. Aggredito nella sua abitazione, il Divin Codino ha fatto preoccupare il mondo del calcio e ovviamente anche della Fiorentina. Per fortuna, notizie positive arrivano direttamente da lui.

Baggio rassicura: “Sto bene”

“Innanzitutto desideriamo - si legge per conto di Baggio in un comunicato ANSA - ringraziare, io e la mia famiglia, tutti coloro che ci hanno donato affetto in queste ore. Davvero, grazie. In circostanze simili può succedere di tutto, e per fortuna la violenza subita ha generato solo alcuni punti di sutura alla mia persona, lividi e molto spavento. Ora rimane solo da superare la paura”.