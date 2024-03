VIDEO - I progressi di Osvaldo: ecco la prima apparizione in pubblico dell'ex viola dopo il suo sfogo

Buone notizie, da parte dell'ex calciatore (tra le altre) della Fiorentina Pablo Daniel Osvaldo. Fanno ancora rumore le parole di circa una settimana fa, dove l'argentino ha confessato il suo periodo di forte depressione in una live sui social: “Alcol e droga mi stanno rovinando, sono dipendente. La vita mi sta sfuggendo dalle mani”. Adesso, però, arrivano immagini confortanti.

Osvaldo torna a farsi vedere

Quella di ieri è la prima apparizione in pubblico di Osvaldo dopo le pesanti parole, dove ha tra l'altro confessato di non uscire di casa da molto tempo. L'ex centravanti è stato inquadrato in Argentina, sulle tribune durante la gara tra Talleres e San Martin.

Ecco il video di TyCSports: