Osvaldo in lacrime: "Sono in depressione e dipendente da alcol e droga. La vita mi sta sfuggendo dalle mani"

Un momento particolarmente. E' quello che sta vivendo dal punto di vista personale l'ex attaccante della Fiorentina, Pablo Daniel Osvaldo, che si è lasciato andare in proposito ad uno sfogo pubblicato sui social.

“Forte depressione, sono dipendente da alcol e droga”

In lacrime l'italoargentino ha detto: “Non sto bene per niente. Voglio raccontarvi alcune cose della mia vita, perché sento il bisogno di dirle. Da molto tempo sto facendo i conti con la depressione, una crisi grande che mi ha fatto cadere in alcune dipendenze: alcol e droga”.

“La mia vita mi sta sfuggendo di mano”

E poi: "La mia vita mi sta sfuggendo dalle mani. Sono in trattamento psichiatrico, prendo medicine, mi manca autostima e sono malato. Così ricado nelle mie dipendenze, provocando autodistruzione e distruggendo anche chi mi circonda. Vivo solo, chiuso nella mia casa, non esco mai, non faccio niente e non ho voglia nemmeno di alzarmi dal letto".