Alla faccia dei prezzi popolari... Ecco quanto costa il settore ospiti a Frosinone. Una trasferta sempre più scomoda per i tifosi della Fiorentina

Giovedì alle 18.30 la Fiorentina affronterà il Frosinone nel turno infrasettimanale di Serie A, valido per la sesta giornata. Una trasferta che i tifosi viola avevano segnato sul calendario fin dal ritorno nel massimo campionato dei ciociari, e che invece rischia di rivelarsi più complicata del previsto.

Innanzitutto per una questione di data e orario: 18.30 di un giorno di lavoro, non proprio il massimo della comodità. A questo dobbiamo aggiungere il costo del biglietto, ben 36.50 euro per il settore ospiti dello stadio Benito Stirpe. Alla faccia dei prezzi popolari…