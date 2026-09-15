Casini: "La scelta di Vanoli in linea con la carriera imprenditoriale di Rocco Commisso. La decisione di Paratici..."

A Radio Bruno ha parlato il consigliere comunale e regionale Francesco Casini, grande tifoso della Fiorentina e vicino alla famiglia Commisso.

Sulla Fiorentina

“A Venezia abbiamo visto una Fiorentina con un'anima, ma soprattutto capace di segnare ben 4 gol e anche fuori casa. Nelle prime giornate non si era vista questa capacità ed era preoccupante”.

La decisione di Paratici

“Dopo il Torino era il momento delle decisioni e Paratici le ha prese. Una decisione forte e coraggiosa nel riprendere un Vanoli che ha un attaccamento ai colori viola importante. La sua voglia di rimettere a posto le cose e il suo entusiasmo secondo me possono essere una spinta importante per la stagione”.

Sul rapporto con Commisso

“Indubbiamente c'è stato un confronto tra Grosso e la proprietà. Ritornare su un allenatore che ha avuto un calore forte verso l'ambiente e che ha dimostrato entusiasmo nel tornare e verso la rosa, credo questo abbia fatto la differenza. E poi è un modus operandi che nella sua carriera ha caratterizzato Rocco Commisso: creare legami umani forti, anche nella Fiorentina. C'è affetto e riconoscimento della famiglia Commisso per Vanoli”.