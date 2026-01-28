Fortini-Roma, nuovi contatti: promesso un tentativo entro fine mercato. Tutto in mano alla Fiorentina... o forse no

Il laterale della Fiorentina Niccolò Fortini ha una situazione di mercato decisamente traballante. Il suo contratto con il club viola è in scadenza a giugno 2027 e le parti sembrano particolarmente lontane, soprattutto durante questo mese dove proseguono i contatti tra il calciatore e altri club.

Nuovi contatti tra Fortini e la Roma

La prima squadra che si è dimostrata concretamente interessata in tempi recenti è la Roma di Gasperini, che lo vorrebbe come rinforzo per le fasce. Massara vorrebbe insistere e infatti continua il pressing: come riportato da Alfredo Pedullà, ci sono stati nuovi contatti tra i giallorossi e l'entourage di Fortini nelle ultime ore.

Fiorentina, che fare ora?

Filtra la possibilità concreta di una nuova proposta da parte della Roma, che dunque migliorerà l'offerta iniziale. A quel punto la palla passerà interamente alla Fiorentina. O forse non del tutto, vista anche la posizione del ragazzo che non sembra affatto intenzionato ad aprire a un prolungamento di contratto. Se il classe 2006 dovesse invece non partire entro fine mercato, il club viola presenterà una nuova proposta.