Il giornalista Benedetto Ferrara ha espresso la sua opinione sulle mosse di mercato della Fiorentina nel suo articolo per La Nazione. Queste le sue parole sull'acquisto di Beltran: “La Roma che tenta lo scippo all’aeroporto. E tutti abbiamo ripensato a Berbatov. Altri tempi, altri scippi. Ma sai, il calcio a volte funziona così. Per fortuna non tutti i calciatori sono uguali. Il bulgaro cambiò gate e aereo senza pensarci un attimo. Un po’ come quando Milinkovic-Savic, in sede per firmare il contratto, si mise a piangere come un bambino, forse commosso dai soldi offerti dalla Lazio. Brutti momenti. Ma a Beltran non è bastata una telefonata di Dybala. Non tutti sono voltagabbana”

E ancora: La cosa divertente, per chi ama il colore viola, è notare come ci sia in giro una grande fame di attaccanti: Inter e Roma sono l’esempio più limpido, e nel frattempo la Fiorentina ne ha acquistati due. Babbo, mi porti al cinema? Sì figliolo, ma perché prima non ci prendiamo anche un bel gelato? Wow. A Italiano è andata più o meno così. Sarebbe divertente riascoltare la telefonata di Joe ai dirigenti della Roma. Sappiamo solo che non era una chiamata molto amichevole, e c’è da capirlo. La Fiorentina non sarà ancora un top club da Champions, ma mettere i bastoni tra le ruote a questa società non è cosa che passa inosservata. Pare che il mondo del tifoso viola si stia clamorosamente ribaltando. E tutto diventa estremamente piacevole"

E infine: “I ricchi e potenti in realtà non hanno una lira e faticano a fare mercato. La Juve non trova acquirenti per Vlahovic, nessuno al momento è disposto a tirare fuori gli ottanta milioni chiesti dalla Juve, che poi sono più o meno la cifra a cui glielo ha venduto la Fiorentina. Anche su Parisi la società di Commisso ha superato la Juventus, che poi pare essere interessata ad Amrabat, ma al momento in prestito. Prestito? Non scherziamo dai. Pare che la giustizia divina abbia deciso di interessarsi del campionato italiano e alle nostre innumerevoli sofferenze”