‘Mi sento tranquillo, voglio vincere tutte le partite’ parla in conferenza stampa l'allenatore del Club Brugge, Nicky Hayen prima del ritorno in Conference League contro la Fiorentina.

‘Vogliamo fare una grande partita, conosciamo le qualità della Fiorentina’

“Abbiamo tanta fiducia per domani, mi fido dei miei giocatori che hanno fatto molto bene fino ad oggi. Il gruppo ha veramente fame e vogliamo disputare una grande prestazione. Meijer si è infortunato, non sappiamo ancora se avremo Jackers. Skov Olsen? Tutti i giocatori sono importanti, ci sarà bisogno di tutti. Conosciamo quali sono i punti di forza e i punti deboli della Fiorentina e abbiamo lavorato su quelli. I giocatori hanno fiducia e sanno cosa devono fare”.

‘Abbiamo visto molte gare dei viola, anche quella con l’Atalanta'

"I viola sono una squadra che vuole tenere il possesso e fare un gioco offensivo, gli esterni d'attacco sono importanti per loro. Domani è una grande partita, questo è bello per tutti noi, ma siamo concentrati al 100% come ogni altra partita. Abbiamo visto molte partite della Fiorentina, anche quella di ritorno in Coppa Italia con l'Atalanta, che dimostra che anche partendo da 1-0 sotto si può ribaltare il risultato".