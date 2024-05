Durante la conferenza stampa del Club Brugge alla vigilia della gara di Conference League contro la Fiorentina ha parlato l'esperto portiere belga Simon Mignolet, che si è soffermato sull'importanza della sfida per la propria compagine, per poi toccare altri aspetti del confronto, senza mandarle a dire.

‘La Fiorentina ha un gol di vantaggio, ma dobbiamo restare calmi’

“Dobbiamo preparare la gara come tutte le altre partite, siamo in un buon momento di forma, ci sentiamo bene. Dobbiamo prendere l'esperienza di giocatori più anziani come me, ma poi pensare di fare sul campo quello che facciamo in tutte le partite. Può essere la partita più difficile della stagione. Loro partono da 1 gol di vantaggio, dovremo cercare di segnare il prima possibile ma dobbiamo restare calmi senza farci prendere dalla frustrazione e cadere nelle provocazioni se gli avversari perderanno tempo e faranno falletti”.

‘La semifinale è già un grande traguardo per noi ma vogliamo la finale’

"Avremo dalla nostra parte la spinta dei tifosi, crediamo alla finale. Vogliamo prendere in mano la partita e provare a segnare due gol. Essere arrivati in semifinale è già un grande traguardo per noi, però tutto questo è passato, domani vogliamo prenderci il biglietto della finale. Penso che sarà una bella partita, la Fiorentina è una grande squadra".