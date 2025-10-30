Questo pomeriggio il giornalista di Sportmediaset Bruno Longhi, durante un collegamento con Radio Sportiva, ha avuto modo di parlare della Fiorentina di Stefano Pioli dopo la brutta sconfitta di ieri sera a San Siro contro l'Inter.

“Per me i problemi della Fiorentina non sono soltanto in campo, ma è qualcosa che coinvolge tutte le sue parti: credo che ci sia stato un vero e proprio errore di valutazione. La Fiorentina ad inizio di stagione pensava di aver allestito una squadra fortissima, o comunque all'altezza dei propri obiettivi dal punto di vista tecnico. Arrivati alla prova dei fatti però risulta il fatto che probabilmente c'è stato qualche errore, credo che manchi qualcosa dal punto di vista della forza muscolare”.

“Ecco cosa manca veramente alla Fiorentina di Stefano Pioli”

Ha anche aggiunto: "Vedo una squadra che palleggia bene, che ha giocatori tecnici ma che in rosa non possiede profili capaci di fare la fase di interdizione. Secondo me il grande errore della Fiorentina sta in questo. Poi chiaramente sappiamo che quando una squadra comincia a prendere la strada sbagliata, e mi riferisco al dover lottare per riemergere in classifica, ed è adatta a giocare un calcio più propositivo che difensivo a quel punto la situazione prende una brutta piega".

“Contro il Milan i giocatori viola hanno dimostrato di giocare con la paura addosso”

Ha poi concluso: “E' da stamani che lo ripeto, quello che mi preoccupa dei viola non è tanto la parita di ieri, dove pur tenendo botta nel primo tempo ha subito per larghi tratti della sfida, ma in quella contro un Milan disastrato dalle assenze nel primo tempo anziché azzannare il leone ferito i viola hanno dimostrato di avere una paura clamorosa addosso. E giocando con la paura di perdere, spesso si perde”.