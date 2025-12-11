Galbiati: "Commisso avrebbe dovuto parlare quando hanno scelto Vanoli. In questo momento servirebbe un dirigente con le palle"

L'ex calciatore viola Roberto Galbiati, intervenuto a Lady Radio, ha commentato l'intervista odierna del presidente della Fiorentina Commisso, esprimendo le proprie sensazioni sul momento gigliato.

‘Commisso avrebbe dovuto parlare prima’

“Si è risentito Commisso, ma piacerebbe anche vederlo. Parlare fa bene, ma senza la presenza sul posto… l’intervento del presidente della Fiorentina arriva comunque molto in ritardo. Quando è stato preso Vanoli, Commisso avrebbe dovuto parlare, dimostrando che la società era forte”.

‘Ferrari che competenze calcistiche ha?’

“Chi ha preso Vanoli? Boh…Il direttore generale Ferrari che competenze calcistiche ha? Goretti è troppo ‘giovane’ per un momento così delicato. Servirebbe qualcuno con le palle”.