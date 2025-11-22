Buffon: "Stiamo studiando con Prandelli come riorganizzare il calcio dei bambini. Ma prima aspettiamo i play-off"

Come si riorganizza il calcio italiano, in attesa di capire se gli azzurri parteciperanno al Mondiale? Affidandosi anche a Cesare Prandelli come direttore tecnico, mentre il direttore sportivo e capo delegazione è Gigi Buffon. L'ex portiere ne ha parlato così a La Gazzetta dello Sport:

"Ripartire dal basso: intendo dai sette ai tredici anni, quando c’è il vero imprinting. Dai quindici anni puoi sempre migliorare, però il talento si forma prima, oltre all’aiuto di madre natura che non trascurerei. Con Prandelli stiamo parlando per capire come impostare questo lavoro, ma volevamo aspettare le qualificazioni per definire il tutto. E se poi va male, ci siamo detti? Tutti via, si torna a casa, arriva uno nuovo con altre idee e magari cancella il progetto… Se si cominciano progetti così, ci vuole stabilità".