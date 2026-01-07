Fagioli: "Vanoli mi sta dando tante indicazioni, poi ci ho messo del mio. Ora siamo più squadra, la Lazio mi ha impressionato"

Uno dei migliori Nicolò Fagioli, che ha trascinato la Fiorentina nel 2-2 in casa della Lazio. Così in sala stampa il centrocampista viola:

"Nel primo tempo non eravamo messi bene in campo e tecnicamente non abbiamo fatto bene, il mister ha aggiustato un paio di cose tattiche e ci siamo messi a posto. Nel secondo tempo siamo rientrati più tranquilli anche se devo fare i complimenti alla Lazio, perché a livello di gioco mi ha davvero impressionato.

Cosa ho cambiato? Non è cambiato tanto in me, il mister mi sta dando tante indicazioni, lo staff mi fa vedere tanti video per essere posizionato bene in campo. Poi ci devo mettere del mio. Il rigore finale? Non voglio parlare degli episodi, dovevamo evitare di provocare quella situazione ma è inutile parlare del lato arbitrale.

Passi avanti? E’ cambiato qualcosa perché in campo stiamo dando il 100%, a livello anche di collettivo. Siamo più squadra, nel primo tempo dovevamo entrare meglio però c’è stata una bella reazione di squadra. Il mister ci sta dando tanto a livello tattico e fisico, poi ogni partita è diversa: con il Verona ho lanciato 4-5 volte Kean verso la porta. I difensori della Lazio invece scappavano prima per cui non c’era spazio".