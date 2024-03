Il fiorentino Cioffi fa un regalo alla Fiorentina, Lazio battuta in casa dall'Udinese: Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

E' finita anche l'ultima gara di questo 28° turno di Serie A. Lazio-Udinese, posticipata a lunedì per via del Sei Nazioni di rugby, è terminata con la vittoria a sorpresa degli ospiti, che l'hanno conquistata per 2-1.

Partita che si è decisa tutta nella ripresa, a cominciare dal vantaggio bianconero segnato dall'ex Pisa Lucca, con una rete da vero rapace d'area di rigore. Pari che però arriva immediatamente con un autogol molto fortunoso causato da Lautaro Giannetti, su un cross di Zaccagni. Pochi minuti dopo l'Udinese torna avanti con il gol di Zarraga all'angolino. Nel finale gli ospiti restano pure in dieci a causa dell'espulsione di Nehuen Perez per doppia ammonizione, ma al triplice fischio esulta tutta la panchina del fiorentino Cioffi. Tre punti fondamentali per la salvezza, che fanno piacere anche alla Fiorentina, che così resta a +3 sulla Lazio e in piena zona Europa (attualmente sarebbe, di nuovo, Conference League).

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 75, Milan 59, Juventus 58, Bologna 51, Roma 48, Atalanta 47, Napoli 44, Fiorentina 43, Lazio 40, Monza 39, Torino 38, Genoa 33, Udinese 27, Cagliari 26, Verona 26, Empoli 25, Lecce 25, Frosinone 24, Sassuolo 23, Salernitana 14.