Da una fascia all'altra: la Fiorentina dovrà giocare contro il Parma con un terzino assente

Serataccia per la Fiorentina, che perde malamente contro l'Udinese al Bluenergy Stadium. Sarebbe stata una buona occasione per sfruttare i risultati delle concorrenti per la salvezza (tutte, o quasi, hanno perso), invece la squadra viola sciupa e tira fuori una delle peggiori prove stagionali.

Assenza per la Fiorentina contro il Parma

C'è un episodio da segnalare nel primo tempo, ovvero un accenno di rissa con protagonista Fabiano Parisi. Va faccia a faccia con Ehizibue e si scalda, così l'arbitro decide per il cartellino giallo per entrambi. E per la Fiorentina è una notizia.

Non ci sarà Parisi, squalificato

Vanoli non potrà contare su Parisi per la gara contro il Parma: il numero 65 viola era diffidato e sarà squalificato. Da una fascia all'altra, dunque, dopo Dodo la Fiorentina farà a meno di un altro terzino, stavolta a sinistra.