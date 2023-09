Mistero Ikoné e dubbi sudamericani: Italiano studia le mosse per contrastare l'Atalanta

Previsti per oggi i rientri a Firenze di Nico Gonzalez, Lucas Beltran e Yerry Mina dal Sudamerica dopo i loro impegni con Argentina e Colombia. Le condizioni fisiche del difensore della Fiorentina, purtroppo, sono note dopo il suo infortunio e per lui saranno giorni di esami i prossimi per capire l'entità del guaio muscolare.

Per quanto riguarda i due attaccanti, invece, entrambi ci saranno contro l'Atalanta, ma rimane da capire quanto Italiano farà affidamento su di loro, visto che torneranno ad allearsi solo domani con il gruppo. Nico è galvanizzato dal gol segnato, ma ha pur sempre nelle gambe Più 140 minuti giocati in nazionale. Nessun minuto invece per Beltran, che è rimasto a secco. I dubbi in attacco continuano con Ikoné, che sembrava aver ritrovato la sua migliore forma per poi allenarsi nuovamente a parte ieri. Adesso la sua chiamata contro la Dea torna in dubbio. Potrebbe dunque essere proprio Gonzalez a giocare là davanti, con Milenkovic in difesa, con Italiano che potrebbe usare due dei nazionali per ripartire contro la squadra bergamasca. Lo scrive La Nazione.