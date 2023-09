In una lunga intervista al Corriere dello Sport-Stadio, si è raccontato il difensore della Fiorentina Luca Ranieri, che ha raccontato la sua avventura in viola, dalla gavetta fatta alla finale di Conference dello scorso anno: "Lo scorso anno non credevo di poter rimanere alla Fiorentina. Non mi sentivo pronto. Più che altro avvertivo l’esigenza di dover andare a fare un altro anno in prestito. Volevo a tutti i costi giocare con continuità e credevo che, allora, Firenze fosse davvero troppo per me. È stato solo grazie alla vicinanza del mister, della società e del mio procuratore che alla fine ho deciso di rimanere e ho iniziato questo splendido percorso. Ho lottato allenamento dopo allenamento per guadagnarmi il posto e adesso eccomi qua. Ora mi sento pronto per questa Fiorentina.

E sulla Conference: “Oggi, col senno del poi, è facile parlare ma confesso che davvero non sarei riuscito a proseguire la finale dello scorso anno. Per Igor non è stato facile entrare a freddo a 8 minuti dalla fine. Ai tifosi basti sapere che quest’anno vogliamo migliorare il secondo posto in Conference della scorsa stagione”.