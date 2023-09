Il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, in un'intervista rilasciata ai canali ufficiali del club, ha detto: “Per noi è un orgoglio vedere i nostri giocatori che vanno a giocare con le nazionali, ma l'infortunio di Mina ci mette in difficoltà, così come ci mettono in difficoltà le due partite giocate da Gonzalez. Sono situazioni che vanno gestite”.

Le porte del centro sportivo di Bagno a Ripoli restano sempre chiuse, ma ancora per poco: “Siamo emozionati nel vedere tutti questi ragazzi allenarsi al Viola Park, manca solo l'ultimo tassello che è quello dell'apertura al pubblico. Ci sono state tante situazioni e tanti personaggi che ci hanno messo vincoli, ma abbiamo tutti lavorato, compreso il Comune di Bagno a Ripoli. Siamo ai dettagli, sono sicuro che a fine mese o al più la prima settimana di ottobre ci potrà essere l'apertura del Viola Park”.