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Sabato ci sarà un esordio nel Torino... ma stavolta senza il rischio di subire il primo gol in Serie A

Redazione /
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Per una volta all'esordio di un calciatore contro la Fiorentina non potrà corrispondere il rischio di incassare il famigerato “primo gol in Serie A”, pratica di cui la squadra viola è storicamente campionissima (basti vedere la gara col Frosinone). Sabato al Franchi, infatti, tra le file del Torino esordierà un calciatore che i gol non è chiamato a segnarli, bensì a evitarli.

Novità in porta

Lucas Perri, acquistato negli ultimi giorni di mercato, difenderà la porta granata in quella che sarà la sua prima partita in Serie A dopo l'esordio in Coppa Italia. Un profilo che, peraltro, in passato fu seguito anche dalla stessa Fiorentina.

Un profilo esperto

La titolarità di Perri, comunque attesa, è stata confermata da Abate. Il tecnico del Torino ha ribadito la necessità di inserire tra i pali un profilo d'esperienza, pur mantenendo la fiducia nel giovane Mascardi che nelle prime apparizioni non ha sfigurato. 

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