Amoroso: "Con il Milan è difficile che Italiano schieri un 4-3-2-1, molto dipenderà dalle Scelte di Pioli"

Questo pomeriggio l’ex difensore di Fiorentina e Bari Lorenzo Amoruso, durante un collegamento con Radio Bruno, ha commentato alcuni situazioni di casa Fiorentina. Questo un estratto delle sue parole:

“Il Milenkovic nell'ultima partita mi è piaciuto: ha fatto una buonissima prestazione, oltre che dimostrare di stare molto meglio a livello fisico. Questo mi fa ben sperare. Sappiamo che se sta bene è uno dei migliori difensori in circolazione e per questo bisogna augurarsi che stia bene. Per quanto riguarda Quarta invece sappiamo di questa sua carenza di concentrazione, che a volte lo porta a fare tanti errori. Contro il Milan molto dipenderà anche dalle scelte di Pioli, perche sappiamo delle assenze pesanti che soffrono i rossoneri: nonostante le assenza di Leao e Giroud i viola dovranno comunque essere bravi a non regalare spazi a chi dovrà sostituirli. Le squadre che vincono subiscono sempre pochi gol, vi garantisco che molte volte è la fase difensiva che da la possibilità alle squadre di vincere”.

Ha poi continuato: “Se Italiano può mutare il modulo in un 4-3-2-1? Sicuramente sbilancerebbe un po’ la squadra. Volendo si può fare tutto, bisogna però capire i movimenti e le soluzioni che avranno poi gli attaccanti, servirà un grande lavoro degli esterni: sia in fase di attacco che di difesa. Giocando cosi regaleremmo gli esterni agli avversari e per servirebbe molto sacrificio da determinati giocatori che in realtà hanno altri compiti. Tutto può essere ma conoscendo un po’ italiano faccio fatica a vedere una soluzione del genere”.

Ha poi concluso: “Italiano utilizza molto l'ampiezza del campo, mentre così si accentrerebbe il gioco. Italiano non ha mai avuto una punta da 20 gol, tolto Vlahovic. Il suo modulo prevede certe cose, per lui contano certi movimenti, dai quali beneficiano gli esterni e i trequartisti. Alla fine contano i risultati."