Le formazioni di Ucraina-Italia: Spalletti promuove Buongiorno e conferma Raspadori. Out Bonaventura e Biraghi

Pochi minuti fa Rebrov e Spalletti hanno reso noti gli undici titolari che tra poco meno di un’ora andranno in campo a Francoforte: Ucraina ed Italia si giocano l’accesso ai prossimi europei, con gli azzurri che hanno a disposizione due risultati su tre.

Il tecnico di certaldo sceglie un tridente quasi inediti: le chance offensive saranno nelle mani di Zaniolo, Raspadori e Chiesa. In difesa niente Gatti: Spalletti manda in campo dal primo minuto il capitano del Torino Buongiorno. Solo panchina per Bonaventura e Biraghi.

Queste le formazioni ufficiali di Ucraina-Italia, valida per l’ultima giornata del Gruppo C per le qualificazione ad Euro 2024.

UCRAINA (4-2-3-1): Trubin; Konoplia, Svatok, Zabarnyi, Mykolenko; Stepanenko, Zinchenko; Tsygankov, Sudakov, Mudryk; Dovbyk. Commissario tecnico: Serhiy Reborv.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Buongiorno, Dimarco; Barella, Jorginho, Frattesi; Zaniolo, Raspadori, Chiesa. Commissario tecnico: Luciano Spalletti.