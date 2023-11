Crudeli: "Le assenze di Leao e Giroud favoriranno la Fiorentina, Jovic non è all'altezza. Che rimpianto Bonaventura"

Questo pomeriggio il giornalista e grande tifoso del Milan Tiziano Crudeli, durante un collegamento al Pentasport di Radio Bruno, ha analizzato quali insidie il Milan di Pioli si troverà davanti contro la Fiorentina. Questo un estratto delle sue parole:

“Se il Milan sta attraversando un momento negativo qualche responsabilità è anche di Pioli: i rossoneri hanno avuto 24 infortuni in questi primi mesi di campionato, ed è chiaro che lo staff tecnico abbia delle responsabilità: probabilmente è stata sbagliata la preparazione estiva. Il Milan senza infortuni era in testa alla classifica, o si era comunque in linea con le aspettative, poi ci sono state assona di giocatori importanti e l’allenatore non è stato capace di rimediare. Tra gli alti e bassi di questa squadra devo comunque sottolineare come questa squadra abbia fatto partite di grande livello: una su tutte quelle contro il PSG. Sono comunque stati evidenziati errori nella disposizione tattica della squadra, e continuo a sostenere che le colpe siano del tecnico”.

Sulle assenze pesanti del Milan: “Mi pare indiscutibile che la Fiorentina non possa che trar beneficio dalle assenze forzate di Giroud e di Leao: il francese finora ha fatto 7 reti, il portoghese 3, per un totale di 10 che sono praticamente la metà delle reti totali. Più che altro nn ci sono sostituti all’altezza: Jovic ha dimostrato di non essere in grado di garantire un rendimento ottimale.

Ha poi parlato dell’ex viola Luka Jovic, e dell’ex rossonero Jack Bonaventura: “Speravo che Jovic fosse un buon acquisto, ma non ha fatto un tiro in porta. Bonaventura è un enorme rimpianto, al Milan servirebbe moltissimo. Una delle cose che mi preoccupano di più della Fiorentina è che i viola sono riusciti a mandare a segno molti giocatori, questo vuol dire che il gioco di Italiano offre molte soluzioni. Sono convinto che sarà una partita aperta a tutti i risultati”.