Lo stallo per Dodô porta la Fiorentina a valutare i possibili sostituti. Piace un terzino destro che gioca in Liga spagnola

Nonostante per il momento non ci siano novità in merito al rinnovo tanto atteso, considerate le tante richiesta pervenute finora per Dodô, Barcellona e Liverpool su tutte, la Fiorentina comincia a guardarsi attorno per trovare un sostituto in caso di un eventuale cessione. Per il momento il club gigliato non ha fatto trapelare nulla, ed è chiaro che in queste ultime settimane possa arrivare un prolungamento del contratto del brasiliano, ma intanto la dirigenza è alla finestra.

Caccia al possibile sostituto del brasiliano: occhi su un terzino del Rayo Vallecano

Secondo quanto emerso da Tuttomercatoweb.com la Fiorentina avrebbe messo nel mirino un esterno attualmente in Liga Spagnola. Stiamo parlando del terzino destro romeno Andrei Ratiu, protagonista nel Rayo Vallecano, è diventato un obiettivo di mercato per diversi importanti club europei. Il contratto del giocatore infatti scade nel 2028 e questo ha acceso l’interesse di tante squadre: Fiorentina e Real Betis tra le più attive, Barcellona, Atletico Madrid e Bayer Leverkusen più defilate.

Le strane condizioni che lo legano al Rayo e al Villareal: dettagli e prezzo del cartellino

All’interno del suo contratto è presente anche una clausola rescissoria: il prezzo per Rațiu è fissato a 25 milioni di euro. La proprietà del giocatore è condivisa tra il Rayo Vallecano e il Villarreal, con quest'ultimo che detiene il 50% dei diritti e un'opzione di riacquisto valutata a sette milioni di euro. Il Rayo Vallecano avrebbe dichiarato che qualsiasi club interessato all'acquisto di Rațiu dovrà versare l'importo della clausola rescissoria.