La Juve è già pronta al post Allegri e aspetta Montero... che però è squalificato

L'agitato finale di match contro l'Atalanta in Coppa Italia è costato la panchina a Max Allegri, esonerato a due (inutili) giornate dalla fine del campionato. Al suo posto la Juventus ha scelto Paolo Montero, traghettatore fino al termine della stagione. La più classica delle promozioni dalla Primavera insomma.

La particolarità è data dal fatto che Montero è squalificato ed è partito quindi per la trasferta che attende la sua U19 in campionato, così da poter scontare la squalifica e presenziare così in panchina nel match di lunedì della prima squadra.