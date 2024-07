Corriere Fiorentino: I tre giovani in pole per restare

In prima pagina sul Corriere Fiorentino, ecco che sulla Fiorentina leggiamo: "Bianco, Lucchesi & C. Chi sono i giovani che partiranno in ritiro".

Pagina 9

Il titolo grande è: "Largo ai giovani". Nell'occhiello: "Con ancora la squadra da rifondare, il ritiro sarà importante per valutare gli under. Bianco, Distefano e Lucchesi in pole per restare. Sceglierà Palladino".

Un contributo importante al calcio italiano

All'interno dell'articolo leggiamo: "Di certo c’è che negli ultimi anni poche società hanno dato al calcio italiano un contributo pari a quello della Fiorentina. Basta pensare a Chiesa e Bernardeschi (entrambi campioni d’Europa), e poi a Mancini, a Kayode, a Ranieri. Tutta gente cresciuta nel settore giovanile viola e che, a Firenze o altrove, è diventata grande".