Caressa: "L'Atalanta vuole alzare un trofeo. Gasperini è l'unico che ha cambiato il calcio dopo Guardiola, ma nessuno lo dice"

Fiorentina-Atalanta, semifinale d'andata di Coppa Italia che si giocherà tra pochi minuti, è un'occasione importantissima per entrambe le squadre per alzare un trofeo. A tal proposito, ha parlato il giornalista Fabio Caressa a Sky: “Quest'anno i nerazzurri hanno il chiaro obiettivo di vincere un trofeo. Sarebbe giusto per Gasperini, che senza il suo caratterino avrebbe potuto fare ancora meglio in carriera”.

“Gasperini ha cambiato il calcio dopo Guardiola”

E aggiunge: “L'unico allenatore dopo Guardiola che ha cambiato il calcio è Gasperini. In epoca recente è quello che ha fatto più di chiunque altro. Poi tutti lo hanno seguito, cercando di cambiarlo e migliorarlo. E nessuno lo dice, perché si chiama Gasperini”.