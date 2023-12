Berardi si fa male e il Sassuolo non dà una mano alla Fiorentina, il Milan è di nuovo da solo terzo: Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Concluse le due gare del sabato pomeriggio delle 18. Quella che interessava alla Fiorentina, ovvero Milan-Sassuolo, è finita 1-0, grazie ad una rete di Christian Pulisic, su assist di Bennacer. Con la seguente vittoria, Pioli allunga sulla Fiorentina di tre punti. Da segnalare l'uscita dal campo a causa di un problema muscolare per Domenico Berardi.

L'altra partita, invece, Verona-Salernitana ha avuto la rete di Tchaouna per gli ospiti a sbloccare il risultato, con un successivo forcing rossoblù che però non ha condotto alla porta di Costil. Vince dunque 1-0 anche la formazione di Inzaghi, che resta tuttavia ultima in classifica.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 45, Juventus 40, Milan 36, Fiorentina 33, Bologna 31, Atalanta 29, Roma 28, Napoli 28, Lazio 27, Torino 24, Monza 22, Genoa 20, Lecce 20, Frosinone 19, Udinese 17, Sassuolo 16, Verona 14, Cagliari 14, Empoli 13, Salernitana 12.